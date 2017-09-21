В США грузовой самолет с почтой сел "на брюхо"

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Двухмоторный грузовой самолет авиакомпании Wiggins Airways с почтой совершил посадку "на брюхо" в аэропорту американского города Преск-Айл, штат Мэн, пострадавших нет, сообщает местная газета Portland Press Herald.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени (21.00 мск). Пилот воздушного судна Эрик Олбрайт сообщил о неисправности шасси и несколько раз пролетел вокруг аэропорта, чтобы сжечь топливо перед аварийной посадкой, после чего благополучно сел.

Региональный аэропорт после экстренной посадки был закрыт на несколько часов. Пилота госпитализировали для проведения медицинской проверки.