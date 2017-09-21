Тиллерсон не считает, что с КНДР можно достичь соглашения, как с Ираном

НЬЮ-ЙОРК, 21 сен — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не считает, что с КНДР можно будет достичь соглашения, как с Ираном.

"Это очень разный набор обстоятельств, которые были бы контекстом и контуром для соглашения с Северной Кореей, и много аспектов, которые нельзя применить к обеим (странам)… Ситуация отличается", — заявил Тиллерсон на пресс-конференции.

При этом он признал, что угроза в обоих случаях одинакова – появление ядерного оружия.

Ранее Россия Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.