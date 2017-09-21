МЕХИКО, 21 сен – РИА Новости. Сотрудник службы безопасности посольства США был похищен неизвестными бандитами в столице Венесуэлы Каракасе, однако затем отпущен на свободу.

Как сообщает портал Noticias Venezuela, 28-летний Кербин Барасарте был похищен вместе со своим коллегой Франсиско Фернандесом, когда они ехали на автомобиле с дипломатическими номерами. Однако затем Фернандесу удалось бежать от похитителей и сообщить властям о случившемся.

Полиция развернула крупномасштабную операцию по поиску сотрудника посольства США. Преступники вышли на связь с родными Барасарте, требуя от них 30 тысяч долларов за его освобождение, что дало возможность установить район, откуда был сделан звонок. При этом данная зона недавно была объявлена "территорией мира" в результате переговоров властей и лидеров местных преступных группировок, в связи с чем правоохранительные органы не могли просто так зайти на эту территорию.

В итоге власти дали добро на операцию, в районе начались столкновения с контролирующими его бандитами. Барасарте обнаружить не удалось, зато в ходе операции был освобожден также похищенный преступниками сын экс-директора команды по борьбе с наркотиками национальной гвардии страны.

Начатая операция заставила похитителей отказаться от своего плана, и чтобы не усугублять ситуацию, они просто отпустили Барасарте в ночь на среду в одном из районов Каракаса без уплаты выкупа.