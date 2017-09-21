Могерини: нет необходимости в переговорах по соглашению "шестерки" и Ирана

ООН, 21 сен — РИА Новости. Нет необходимости возобновлять шестисторонние переговоры с Ираном по "обновлению" соглашения с "шестеркой" из-за отдельных сохраняющихся спорных вопросов, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Нет необходимости вновь проводить переговоры по отдельным частям соглашения, оно касается только ядерной программы (Ирана). Мы все согласились, что нарушений нет и оно выполняется. Нет необходимости пересматривать документ", — заявила Могерини по итогам министерской встречи "шестерки" и Ирана "на полях" ГА ООН.

Переговоры продлились около двух часов.