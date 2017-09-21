Могерини: говорить об эффективности сделки с Ираном может только МАГАТЭ

ООН, 21 сен — РИА Новости. Говорить об эффективности сделки с Ираном может только МАГАТЭ, а не какая-то из сторон соглашения, заявила в четверг глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Это не прерогатива какой-либо из сторон утверждать работает соглашение или нет. Это задача МАГАТЭ", — сказала Могерини.

"Не думайте, что какая-то одна страна сорвет соглашение. Оно санкционировано резолюцией СБ ООН", — добавила она по итогам министерской встречи "шестерки" и Ирана "на полях" ГА ООН.

Переговоры продлились около двух часов.