Могерини подчеркнула важность сделки по Ирану

ООН, 21 сен — РИА Новости. Страны "шестерки", подписавшие в 2014 году соглашение с Ираном по ядерной программе страны, понимают, что сделке нельзя развалиться, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Общее понимание, которое мы с министрами разделяем, что в сложные времена, в которые мы живем, и ядерной угрозе, которая исходит из другой части мира, международное сообщество не может себе позволить, чтобы соглашение, которое работает, развалилось", — сказала верховный представитель ЕС по итогам переговоров глав МИД стран "шестерки" и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.