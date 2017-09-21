Президент Латвии призвал придерживаться правил безопасности в Европе

РИГА, 21 сен – РИА Новости. Президент Латвии Раймонд Вейонис, выступая в среду на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал твердо придерживаться существующих в Европе правил безопасности и правопорядка.

"Нам необходимо сохранять сильную позицию в отношении утвержденных правил безопасности и порядка в Европе. Для предотвращения возникновения новых конфликтов очень важно разрешить и текущие конфликты", — заявил Вейонис.

Латвийский лидер отметил среди крупнейших международных проблем ядерные испытания в Северной Корее, конфликт в Сирии и глобальный терроризм. Он выразил поддержку намерению генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша реформировать ООН, чтобы работа организации стала более эффективной.

"Слишком часто ООН не могла предотвратить конфликты, прекратить зверства или обеспечить мир. На Совете Безопасности ООН лежит особая ответственность за обеспечение мира. Его члены, в частности, обладающие правом вето, должны рассматривать реальные решения глобальных проблем через призму своих национальных интересов", — сказал Вейонис.

Он также отметил необходимость решения проблемы изменений климата на планете, которые являются одной из причин бедности и потоков беженцев.