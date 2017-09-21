Лавров принял участие в заседании ШОС в рамках Генассамблеи ООН

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщается на сайте МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС рассмотрели первоочередные задачи и приоритетные меры по развитию взаимодействия в области политики, безопасности, экономики и гуманитарного сотрудничества с учетом приема Индии и Пакистана в организацию", — говорится в сообщении.

Отмечается, что государства-члены ШОС настроены эффективно использовать возросший потенциал объединения в интересах укрепления стабильности и безопасности, обеспечения устойчивого экономического роста и углубления гуманитарного сотрудничества в регионе и в мире.

Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. Глава МИД РФ выступит 21 сентября в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.