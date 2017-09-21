В Египте рассказали о ситуации с возобновлением авиасообщения с Россией

КАИР, 21 сен — РИА Новости, Надим Зуауи. Договоренности о конкретных сроках возобновления авиасообщения между Египтом и Россией пока нет, но есть позитивные подвижки в этом направлении, заявил министр гражданской авиации этой арабской страны Шериф Фатхи.

"Я ожидаю уже скоро позитивных новостей. Но опыт научил меня озвучивать какие-либо конкретные сроки только в том случае, если у меня есть конкретные договоренности, и я в состоянии их выполнить", — сказал египетский министр в интервью местному телеканалу Dream.

Он добавил, что о сроках возобновления полетов в Россию будет объявлено сразу после того, как будет достигнута соответствующая договоренность. "Когда мы договоримся о конкретных датах по Каиру, мы объявим об этом и будем придерживаться этих сроков", — отметил Фатхи.

В июле этого года специалисты из РФ проверили меры безопасности второго терминала Каирского международного аэропорта и дали положительную оценку. Позже министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что есть предпосылки для возобновления авиасообщения с Египтом в этом году. Он также подчеркнул, что после принятия решения российским авиакомпаниям потребуется около месяца для начала полетов.

РФ прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. В Египте работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.