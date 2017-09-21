Черногория поддержала создание контртеррористического управления ООН

ООН, 21 сен – РИА Новости. Черногория поддерживает создание нового контртеррористического управления ООН, заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее организации в Нью-Йорке президент страны Филип Вуянович.

"Мы высоко оцениваем решение об учреждении управления по контртерроризму по инициативе генерального секретаря, что позволит обеспечить роль лидера и тесные связи между государствами-членами в предотвращении конфликтов и терроризма", — заявил Вуянович.

По его оценке, усилия, направленные на пресечение терроризма должны быть сфокусированы на искоренение причин этого явления.

"Это особая ответственность тех стран, откуда исходит угроза терроризма. Но международное сообщество также должно оказать необходимую поддержку", — сказал Вуянович.

Контртеррористическое управление ООН было учреждено в 2017 году. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 21 июня назначил своим заместителем, генсеком созданного контртеррористического управления российского дипломата Владимира Воронкова. Новое ведомство занимается координацией международных усилий по борьбе с терроризмом.