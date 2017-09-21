Глава МИД Латвии призвал к реформированию миротворческой деятельности ООН

РИГА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН призвал реформировать миротворческую деятельность организации, сообщает пресс-служба МИД Латвии.

Ринкевич призвал радикально улучшить способности быстрого реагирования ООН в работе миссий по поддержанию мира.

"Основная цель реформы миротворческой деятельности ООН — добиться формирования миссий по поддержанию мира с реалистичными мандатами, отвечающими практическим потребностям соответствующего кризисного региона. Чтобы обеспечить эффективное выполнение полномочий, защиту гражданского населения и безопасность персонала ООН, важно существенно улучшить способности в области планирования, оснащения и обучения", — цитирует пресс-служба заявление Ринкевича.

Министр также считает, что миротворцы ООН недостаточно хорошо обучены и оснащены.

"Чтобы обеспечить эффективное выполнение мандата ООН, который включает в себя защиту персонала миссии ООН и гражданского населения кризисного региона, особенно важны соответствующая подготовка и экипировка миротворцев ООН, что в настоящее время является серьезной проблемой. Учитывая, что в затронутых кризисом регионах ситуация с безопасностью ухудшается, необходимо улучшить качество анализа информации", — сказал Ринкевич.