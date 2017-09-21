Эксперт рассказал о возможном увеличении жертв землетрясения в Мексике

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. Архивное фото

Пункт раздачи бесплатной еды спасателям и пострадавшим от землетрясения в Мексике. Архивное фото

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Количество жертв катастрофического землетрясения в Мексике может быть гораздо больше, учитывая плотность городской застройки, характер разрушений, а также отсутствие норм сейсмостойкого строительства, заявил в четверг РИА Новости глава Центра стратегических исследований МЧС России, заслуженный спасатель РФ Михаил Фалеев.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По данным национальной аварийно-спасательной службы, погибли 225 человек.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил, что аэромобильный отряд "Центроспас" и полевой госпиталь приведены в готовность для возможного оказания помощи пострадавшим при землетрясении в Мексике. МЧС также предложило руководству страны помощь в ликвидации последствий этого бедствия.

Жертв будет больше



Как заявил Фалеев, все землетрясения силой 6,5 по магнитуде считаются катастрофическими по своим последствиям. Это первый фактор, который вызывает тревогу. Второй, Мехико — колоссальный город с населением около 30 миллионов человек с пригородами.

"Конечно же, плотность застройки, плотность заселения людей говорит о том, что количество жертв будет гораздо больше, чем заявлено сейчас", — считает руководитель Центра стратегических исследований.

По его оценке, при мощном толчке пострадали не сейсмостойкие высотные небоскребы и мощные бетонные дома, которые относятся к офисам различных организаций и служб, а в основном частная застройка.

"Там очень много домов, которые не отвечают никаким нормам строительства, тем более сейсмостойкого. Поэтому объем работ там очень большой, характер разрушений достаточно сложный, учитывая, из чего были сделаны эти дома", — отметил Фалеев.

Все зависит от времени



Эффективность помощи при таких масштабных бедствиях зависит от того, как скоро она приходит. Правительство Мексики может привлечь армию, а также спасательные формирования из находящихся рядом США.

"Если правительство Мексики в течение какого-то длительного времени будет разбираться с последствиями, и не заявит о том, что им нужна квалифицированная помощь, то время уйдет, и количество жертв возрастет", — считает эксперт.

Высокая готовность российской системы предупреждения и ликвидации ЧС к работе за рубежом, состав контингента чрезвычайного гуманитарного реагирования позволяют немедленно оказывать квалифицированную помощь даже с учетом такой плотной застройки.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly 2017 Associated Press Первые моменты землетрясения в Мексике и спасательная операция на руинах

Более того, Россия имеет уникальные медицинские возможности для оказания помощи пострадавшим в таких условиях.

"Россия может такого рода помощь оказывать, у нее существуют мобильные средства, которые позволяют работать на месте усилиями квалифицированного контингента", — отмечает Фалеев.

РФ может внести решающий вклад



Российские специалисты обладают необходимым инструментарием и методиками для оценки перспектив дальнейшей эксплуатации пострадавших при землетрясении зданий и сооружений: целесообразно ли их разрушить заранее, чтобы не было трагических последствий или оставить на перспективу, чтобы минимальными средствами завершить реконструкцию и вернуть их обществу и государству.

"Российский потенциал может оказать решающий вклад с точки зрения полноты спасательных действий в этой ситуации. Чем быстрее правительство Мексики примет решение о необходимости такой помощи, тем более эффективной такая помощь будет", — подчеркнул Фалеев.

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