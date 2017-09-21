Лавров и Лайчак обсудили перспективы сотрудничества стран-членов ООН

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с председателем 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирославом Лайчаком в Нью-Йорке обсудил перспективы сотрудничества стран-членов ООН, сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

"Обсужден широкий круг вопросов повестки дня текущей сессии ГА ООН, перспективы дальнейшего взаимодействия стран-членов Организации, пути повышения эффективности ее деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона выразила готовность к конструктивному сотрудничеству с председателем Генассамблеи и содействию в осуществлении им своих обязанностей.

Как сообщалось ранее, встреча Лаврова с Лайчаком состоялась в среду. Они тепло поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Далее беседа продолжилась за закрытыми дверями. Лавров возглавляет российскую делегацию на сессии ГА ООН, которая открылась в Нью-Йорке 12 сентября. Рабочая программа министра включает в себя несколько десятков мероприятий высокого уровня и двусторонних встреч. Глава МИД РФ выступит 21 сентября в ходе общеполитической дискуссии Генассамблеи.