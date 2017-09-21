Премьер Италии рассказал, от чего зависит будущее Европы

ООН, 21 сен – РИА Новости. Приоритетом Италии является обеспечение стабильности и безопасности Средиземноморья и Африки, особенно Ливии, заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Приоритетом Италии в силу ее истории географического положения является обеспечение безопасности и стабилизация, устойчивое развитие и рост региона Средиземного моря и всего Африканского континента", — сказал он в ходе выступления в ходе Генеральной ассамблеи ООН.

Инвестиции в Африку, отметил Джентилони, позволят устранить наиболее глубинные причины миграции, прежде всего, экономическое и демографическое неравенство.

"Италия занимает ведущие позиции в продвижении партнерства с африканскими странами. На ближайшие годы надо учесть мысль о том, что будущее Европы разыгрывается также и в Африке", – сказал итальянский премьер.

По его мнению, поддержка африканских стран является ключевым фактором в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Но даже несмотря на то террористическая группировка "Исламское государство"* теряет территорию в Ираке и Сирии, нужно понять, что "победы не земле бывает недостаточно, когда идеология ИГ* и джихадизм продолжают приводить к жертвам и ужасу в половине городов мира", подчеркнул Джентилони.

"Италия прилагает немалые усилия в Совбезе и ГА ООН, а также в качестве председателя Группы семи для противодействия террористическим угрозам. Ливия является ключом для восстановления центральной роли Средиземноморья как двигателя цивилизации, мира и безопасности и борьбы с этими рисками. Ее стабилизация является для нас приоритетной целью, которую можно достичь путем всеобъемлющего диалога и отказа от любого военного решения и раздела страны", — сказал премьер Италии.

По его словам, Италия взяла на себя ведущую роль в поддержке усилий ООН и усиления ее присутствия в Ливии, а также в плане оказания помощи беженцам и мигрантам.

*Террористическая организация, запрещенная в России.