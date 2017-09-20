Представитель ОДВЗЯИ намерен обсудить с Лавровым ситуацию вокруг КНДР

ООН, 20 сен — РИА Новости. Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо намерен посетить Россию в октябре и обсудить с главой российского МИД Сергеем Лавровым ситуацию вокруг КНДР.

"Я еду в Москву 20 октября. Восемнадцатого я еду в Сочи, в Санкт-Петербург, а потом – в Москву", — сказал Зербо РИА Новости на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что намерен встретиться с главой МИД РФ и обсудить с ним способы разрешения кризисной ситуации вокруг КНДР с участием организации.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этим Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.