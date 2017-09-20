Обрушившийся на Пуэрто-Рико ураган "Мария" ослаб до третьей категории

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ураган "Мария", обрушившийся ранее на территорию Пуэрто-Рико, ослаб до третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным метеорологической службы, ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 185 километров в час.
Урагану присваивается третья категория по шкале Саффира-Симпсона, когда скорость ветра превышает 178 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.