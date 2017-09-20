Обрушившийся на Пуэрто-Рико ураган "Мария" ослаб до третьей категории

Во время ураган Мария на острова Гваделупа во Франции. 19 сентября 2017

Во время ураган Мария на острова Гваделупа во Франции. 19 сентября 2017

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ураган "Мария", обрушившийся ранее на территорию Пуэрто-Рико, ослаб до третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

Ранее сообщалось, что ослабший до четвертой категории ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико. Пуэрто-Рико с населением более трех миллионов человек находится под управлением США. Кроме того, по данным премьера страны, семь человек стали жертвами урагана в Доминике.

По данным метеорологической службы, ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 19 километров в час. Максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 185 километров в час.

Урагану присваивается третья категория по шкале Саффира-Симпсона, когда скорость ветра превышает 178 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.