КАИР, 20 сен — РИА Новости. Урегулирование палестинской проблемы позитивно отразится на борьбе с международным терроризмом, уверен председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас.

"Очевидно, что прекращение оккупации нашей земли и незаконных действий оккупационных властей против нашего народа даст самый позитивный импульс борьбе с терроризмом, лишит террористические группировки их главного предлога, который они использовали для продвижения своих идей, использовали израильскую оккупацию как оправдание своих действий" — сказал Аббас, выступая в среду на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, хотя палестинцы уже много лет живут в условиях оккупации, ограничены в передвижении, использовании ресурсов, они продолжают обеспечивать свою безопасность и безопасность израильтян. "Мы против любых проявлений терроризма", — сказал палестинский лидер.

Он также отметил, что "Израиль не признает границ 1967 года, что ставит под вопрос обоюдное признание, которые мы подписали в Осло в 1993 году".

В 1993 году в Осло по итогам секретных палестино-израильских переговоров было подготовлено соглашение о прекращении конфликта между Организацией освобождения Палестины (ООП) и Израилем, отказе палестинцев от планов уничтожения израильского государства, выводе израильских войск из сектора Газа и Западного берега реки Иордан и создании ограниченной Палестинской администрации.