В Мехико из-под обломков рухнувшего здания спасли более 20 человек

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

Спасатели, пожарные, полицейские, солдаты и волонтеры ищут выживших после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости. Спасателям, военным и добровольцам удалось спасти 24 человека, заживо погребенных под обломками обрушившегося здания в столице Мексики, сообщили в среду представители министерства социального развития Мехико.

Обрушение жилого дома произошло на проспекте имени Альваро Обрегона в результате мощного землетрясения во вторник. При этом специально обученные на поиск людей собаки дают знаки, что под обломками могут оставаться еще люди. Работы продолжаются.

Также продолжается спасение девочки, заваленной обломками школы Enrique Rebsamen в Мехико. Спасатели сообщают, что она разговаривает с ними из-под обломков и просит воды. По последним официальным данным, в результате обрушения здания этой школы погибли 25 человек – 21 ребенок и четверо взрослых.

Землетрясение магнитудой 7,1 унесло жизни не менее 225 человек. Под завалами разрушенных зданий остаются люди, на месте обрушений продолжаются спасательные работы. Президент Энрике Пенья Ньето объявил трехдневный национальный траур в память о жертвах землетрясения.