К востоку от острова Хонсю произошло землетрясение магнитудой 6,1

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло к востоку от японского острова Хонсю, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 16.37 по времени UTC (19.37 мск) в среду. Эпицентр располагался в 281 километре к юго-востоку от города Камаиси, расположенном на острове Хонсю. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.