Утро после землетрясения: Мехико приходит в себя после подземных толчков

МЕХИКО, 20 сен – РИА Новости, Дмитрий Знаменский, Елена Карьгина. Утро после землетрясения в Мехико выдалось пасмурным, под стать настроению людей. Город проснулся спокойным, но напряжение после произошедшего накануне землетрясения, унесшего по всей стране жизни 225 человек, сохраняется. Хотя вряд ли кто-то из горожан, даже не пострадавших от стихии, спал этой ночью — все ждали новых толчков.

Накануне власти опубликовали рекомендации жителям Мехико быть наготове: отключить газ, спать в одежде или пижамах, иметь под рукой телефон, фонарь, обувь и тёплые вещи, оставить ключи во входной двери. Также горожан попросили по возможности не выезжать на машинах, чтобы не мешать проезду спасателей. И действительно, по свидетельству корреспондентов РИА Новости, дороги в городе почти пустые. В престижном районе города Кондеса, сильно пострадавшем от толчков, закрыто большинство магазинов и ресторанов. Разбор завалов продолжается, в нем участвует большое количество добровольцев.

Корреспонденты РИА Новости проехали по нескольким районам города. Везде видно неравнодушие людей к трагедии, даже в богатом районе Поланко местные далеко не бедные жители принимали активное участие в спасательных работах в других частях города: рано утром многие из них возвращались на свои виллы, неся в руках лопаты, в касках и грязной после ночных спасательных работ одежде.

Простые мексиканцы пришли на помощь пострадавшим гораздо раньше специальных служб. Когда рухнули здания, прохожие сразу бросились разбирать завалы в надежде найти живых людей. Горожане в целом с большим участием относятся друг к другу, узнавая у случайных прохожих, все ли у них нормально и не нуждаются ли они в помощи. Даже закрытые для посетителей кафе и рестораны пускают людей в туалеты и дают воду.

В районах Кондеса и Рома, очень сильно пострадавших от подземных толчков, на улицах до сих пор много спасателей, полиции, частей армии и морской пехоты, продолжающих поисково-спасательные работы. Движение по ряду магистралей перекрыто, в том числе по улице Амстердам, на которой накануне обрушился один из жилых домов.

Ситуация в городе в целом спокойная. Не пострадавшие от стихии районы, такие как Поланко, продолжают размеренную жизнь – открыты кафе, бары, рестораны, магазины. В тех же местах, где сильны разрушения и есть опасность обвала зданий, большая часть магазинов не работает, а воду и продукты питания можно получить на специально организованных пунктах сбора помощи. Мексиканцы массово откликнулись на беду, неся туда воду, консервы, галеты, фрукты, одеяла. К сбору помощи подключились и крупные магазины. Корреспондент РИА Новости видел, как выстроившиеся в цепочку добровольцы "разгружали" склад магазина Superama, относя продукты и воду в центр сбора помощи.

Люди массово скупают продукты, инструменты, медикаменты, одежду, игрушки детям и привозят их в центры сбора помощи, готовят еду для спасателей и пострадавших. Мексиканский интернет-магазин Амазон открыл wish-list для Красного Креста — список вещей, необходимых медикам, которые может оплатить любой желающий.

Крупные мобильные операторы, такие как Telcel, принадлежащий одному из богатейших людей мира Карлосу Слиму, также не остались в стороне и объявили о переводе на бесплатную основу звонков, смс и услуг передачи мобильных данных по всей стране. Кроме того, несколько фондов Слима объявили о перечислении 5 песо на каждый 1 песо пожертвований со стороны граждан, сделанных через банк Inbursa.

Все учебные заведения, в том числе детские сады в восьми штатах Мексики, остаются закрытыми до тех пор, пока власти не убедятся в их безопасности. В социальных сетях родители делятся рекомендациями психологов о том, как вести себя с маленькими детьми после землетрясения. По зданиям сейчас ходят специальные комиссии, оценивающие возможный ущерб конструкциям, а над городом второй день подряд летают вертолеты, выявляющие возможные новые повреждения. Над Мехико стоит вой сирен машин скорой помощи и пожарных.

Только в среду утром в Мехико начали ликвидировать мелкие последствия землетрясения – менять разбитые в домах стекла, убирать упавшие ветви деревьев, отвалившиеся небольшие куски штукатурки и кирпича. Такие места были заранее огорожены полицейской лентой, как и возможные места обрушений уже поврежденных частей конструкций зданий.

Однако не все мексиканцы прониклись скорбью, нашлись и те, кто воспользовался трагедией в своих личных, преступных целях. Так, пользователи социальных сетей сообщают о многочисленных попытках грабежей на улицах пострадавших районов, ограблений машин, стоящих в пробках, и мародерства в брошенных квартирах.