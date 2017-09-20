США потребовали от ООН вмешаться в ситуацию с рохинджа в Мьянме

ООН, 20 сен — РИА Новости. США требуют от ООН вмешаться в ситуацию вокруг народности рохинджа в Мьянме, заявил вице-президент США Майк Пенс.

"Мы приветствуем заявления (фактического лидера Мьянмы — ред.) Аун Сан Су Чжи, что возвращающимся беженцам нечего бояться, но США вновь призывают бирманские силы безопасности немедленно прекратить насилие и поддержать дипломатические усилия по долгосрочному разрешению (конфликта). Президент (Дональд) Трамп и я также призываем Совет Безопасности и ООН принять твердые и скорые действия, чтобы покончить с этим кризисом", — сказал Пенс, выступая в СБ ООН.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседней Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.