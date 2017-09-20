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Версии про Фримена: экзальтация, "подстава" или подкоп под Трампа

19:0220.09.2017
(обновлено: 19:03 20.09.2017)
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© РИА НовостиАмериканцы назвали голливудского актера Моргана Фримена иконой кино. архивное фотоАмериканцы назвали голливудского актера Моргана Фримена иконой кино. архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Американский актер Морган Фримен в среду оказался в центре внимания коллег и политиков, они подвергли критике его призыв спасти демократию США от России. Большая часть комментариев носила весьма резкий характер: высказывания актера назвали "эмоциональной экзальтацией", "постановочным ультиматумом" и "очередным трюком антитрамповских кругов". А для того, чтобы Фримен смог лично убедиться в своих заблуждениях насчет Москвы, его пригласили приехать в Россию.

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Двухминутный видеоролик с Фрименом в "главной роли" был размещен в микроблоге в Twitter так называемого "Комитета по расследованию против России" и на портале YouTube. В нем актер, в частности, призвал президента США Дональда Трампа рассказать о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

Фримен, актер и продюсер, за свою полувековую карьеру снялся более чем в трехстах кинокартинах, был четыре раза номинирован на кинопремию "Оскар" и один раз стал ее лауреатом в категории "Лучший актер второго плана" в картине "Малышка на миллион". Он начинал свою карьеру как театральный актер, однако приобрел широкую популярность после того, как начал сниматься в кино. Фримен известен, прежде всего, по ролям в таких лентах, как "Побег из Шоушенка", "Семь" и "Счастливое число Слевина". В 2009 году актер снялся в картине Клинта Иствуда "Непокоренный" в роли экс-президента Южной Африки Нельсона Манделы. Фримен публично поддержал кандидатуру Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году, однако отказался участвовать в его предвыборной кампании.

Эмоционально подставили

Одним из первых про ролик высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он объяснил заявление Фримана особенностями характера творческих натур.

"Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, проявлениями таких, я бы сказал, продолжений маккартизма. Со временем это проходит. Вы знаете, к этому вряд ли (можно) относиться серьезно, потому что, очевидно, что подобные заявления не основываются на какой-то реальной информации, они носят исключительно эмоциональный характер", — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Американский актер Морган Фримен. Архивное фото
© AFP 2017 / Max Nash
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла, что актера подставили, и провела параллель с историей со знаменитой пробиркой госсекретаря США Колина Пауэлла.

"Моргана Фримена подставили так же, как в свое время подставили (бывшего госсекретаря США — ред.) Колина Пауэлла. Думаю, это очередная история о том, как сиюминутная цель оправдывает любые средства. А вот кто стоит за этой историей, мы узнаем намного быстрее, чем узнали об истинном содержимом пресловутой пробирки", — написала она на своей странице в Facebook.

В 2003 году Пауэлл, выступая в Совете безопасности ООН, заявил о наличии в Ираке больших запасов оружия массового уничтожения, включая бактериологическое оружие в виде сибирской язвы. При этом для наглядности он продемонстрировал пробирку с каким-то веществом, объяснив, что такое количество споров сибирской язвы было направлено по почте злоумышленниками в сенат США в 2001 году, в результате чего умерли два человека и сотни были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Обвинения в адрес Ирака были использованы США в качестве обоснования при военном вторжении в эту страну марте 2003 года, где в итоге никакого оружия массового уничтожения найдено не было.

Постановочный ультиматум

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал видео лаконично. "Очередной трюк антитрамповских кругов", — сказал РИА Новости депутат.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая была более многословна. По ее мнению, этот ролик означает, что на борьбу с президентом США Дональдом Трампом рекрутирован Голливуд.

"Видимо, гонорары растут и роли расписаны. Хотя сценарий и текст очень примитивны, но абсолютно в жанре многих продуктов фабрики политических грез американской гегемонии, которой якобы кто-то угрожает. Но, как показывает жизнь, угроза исходит только от американского политического олигархата, и теперь это уже постановочный ультиматум Трампу", — сказала она, пожелав гражданам Америки "не стать жертвами киношной иллюзии".

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. 9 января 2017. Архивное фото
© AFP 2017 / Zach Gibson
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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк высказался в похожем духе — главную задачу ролика он увидел в том, чтобы всколыхнуть новую волну давления на действующего президента США.

"Антитрамповские настроения в американском обществе, в том числе в актерской и журналистской среде, очень сильны. Таким образом американские элиты, которые не могут смириться с персоной Трампа в качестве президента, продолжают свой демарш и будут придумывать для этого все новые нелепые поводы, не имеющие никакого отношения к действительности", — сказал он РИА Новости.

Тем не менее, отметил депутат, если слова Фримена о России — его искреннее заблуждение, а не очередная оплаченная кинороль, то ему имеет смысл приехать в Россию и лично убедиться в абсурдности того, что он наговорил.

"Уверен, его поездка изменит представление Фримена о России и наших отношениях с миром. Если ему потребуется совет или помощь в организации поездки по России, готов помочь, мои контакты есть в публичном доступе", — заявил Железняк.

Много встречных вопросов

Российские коллеги Фримена назвали его выступление опасным и захотели задать ему встречные вопросы. По мнению режиссера Карена Шахназарова, видеоролик разжигает в обществе необоснованные страхи.

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"Я бы напомнил Фримену историю первого министра обороны США Джеймса Форрестола, который закончил жизнь в психиатрической больнице с паранойей и криками "Русские идут! Я вижу кругом русских солдат". Это исторический факт. А еще посоветовал бы Фримену пересмотреть фильм его земляка Стенли Кубрика "Доктор Стрейнджлав" ("Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу" – ред.), где свихнувшийся на почве "русские наступают" генерал выходит из повиновения командования и, подозревая всех окружающих в измене, направляет летчиков бомбить СССР", — сказал он.

В свою очередь режиссер Юрий Быков отметил, что Фримен как гражданин США имеет право защищать интересы своей страны, но если он при этом высказывается о том, что Россия является агрессором, то и сам Быков, как представитель творческой интеллигенции, тоже может назвать Америку агрессором.

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"У меня к Моргану Фримену, одному из любимых моих артистов, три вопроса. Первый — кто убил Джона Кеннеди? Второй — как он относится к фильму Оливера Стоуна "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе"? Третий — почему башни-близнецы сложились со скоростью свободного падения, как при направленном взрыве при сносе здания? А затем мы поговорим о том, кому Россия угрожает. Я вообще могу много вопросов накидать, чтобы наши американские коллеги не считали себя самыми большими гуманистами в этом мире", — сказал Быков РИА Новости.

"Я считаю, что Америка является нашим абсолютным геополитическим противником, и не скрывает этого, действует давно, не только по отношению к нам, очень наглым способом, как империалисты. Мы против империалистов, которые хотят шикарно жить за счет всего остального мира", — заключил он.

Перегруз эмоций
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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