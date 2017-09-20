Трамп заявил, что есть "хороший шанс" на мир между Палестиной и Израилем

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу, что он видит "хороший шанс" на урегулирование многолетнего палестино-израильского конфликта.
Встреча Трампа и Аббаса состоялась в среду на полях 72-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он заверил Аббаса, что будет "стараться всем сердцем и всей душой", чтобы соглашение было достигнуто. Кроме того, отметил он, работу ведут соответствующие группы экспертов из США, Израиля и Саудовской Аравии.
Со своей стороны, глава ПНА сообщил, что с момента прихода Трампа к власти в январе 2017 года палестинская и американская делегации встречались уже 20 раз.