После речи Трампа встреча Ирана и "шестерки" будет тяжелой, заявил дипломат

НЬЮ-ЙОРК, 20 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Министерская встреча "шестёрки" международных посредников и Ирана станет "очень тяжелой" после высказываний президента США, заявил РИА Новости высокопоставленный иранский дипломат, участвующий в переговорах.

"Это будет очень тяжелая встреча после таких жёстких заявлений президента (Дональда) Трампа. Я уверен, что сегодня у нас будет очень сложная сессия", — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос, готовы ли все остальные члены "шестерки" поддержать Иран и соглашение по атому, дипломат сообщил, что "официальная позиция всех стран-участников СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий) за исключением США — поддержка сделки".

"Нам нужно посмотреть, готовы ли они защитить сделку от такого рода давления и риторики президента Трампа", — пояснил собеседник агентства.

Главы МИД Великобритании, Германии, Китая, России, США, Франции и ЕС в среду обсудят с министром иностранных дел Ирана выполнение достигнутого более двух лет назад соглашения по ограничению ядерной программы страны. Встреча пройдет на фоне прозвучавших накануне с трибуны ООН обвинений президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам прошедших накануне переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном заявил, что встревожен непримиримой позицией Вашингтона в отношении как Тегерана, так и заключенного при международном посредничестве Совместного всеобъемлющего плана действий.

Дональд Трамп является противником соглашения, заключенного его предшественником Бараком Обамой. Критика в адрес Тегерана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) стала накануне одной из главных тем выступления Трампа с трибуны ООН. Он заявил, что заключенная в 2015 году при международном посредничестве сделка с Ираном "вредна для США", и добавил, что Иран продолжает "деструктивное и подрывающее мир поведение" и международному сообществу необходимо его остановить.

Позднее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о необходимости изменения ядерной сделки с Ираном. Он отметил, что наибольшие опасения вызывают те положения соглашения, которые имеют срок действия и через какое-то время истекут. По его словам, "это не способ продвижения вперед".

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.