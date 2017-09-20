ООН, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в ООН с королем Иордании Абдаллой, говорится в сообщении журналистского пула Трампа.

Трамп перед встречей назвал Иорданию "очень давним партнером" и сказал, что у США с этой страной замечательные отношения. "Мы совместно работаем над многими проблемами и над некоторыми вещами, которые не являются проблемами, очень, очень хорошими вещами, и мы собираемся многие плохие вещи превратить в хорошие", — поделился Трамп.

В свою очередь, король Иордании заявил, что его страна борется с терроризмом совместно с США.