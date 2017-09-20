В ЛНР рассказали о подозреваемых в причастности ко взрывам в Луганске

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. По подозрению в причастности ко взрывам в Луганске в июле задержаны шесть человек, среди них — руководитель одного из отделов полиции ЛНР, заявил на брифинге представитель следственного управления Генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики Александр Александров.

Ранее глава МВД ЛНР Игорь Корнет сообщил, что правоохранители ЛНР задержали пятерых человек, подозреваемых в причастности ко взрывам в Луганске в июле. Седьмого июля в центре города прогремели два взрыва , один человек погиб, семеро были ранены.

"Было задержано шесть подозреваемых, среди которых был действующий сотрудник полиции. Он занимал одну из руководящих должностей в одном из отделов полиции республики", — сказал Александров.

По его словам, в ходе проведения первоначальных допросов задержанных выяснилось, что все они являются участниками организованной преступной группы. По данным следствия, еще шестеро членов банды находятся на подконтрольной Киеву территории. "Указанной группой руководил житель республики, который был завербован СБУ (Службой безопасности Украины) в 2014 году. Преступная деятельность данной группы началась в 2014 году и была создана первоначально для разбойных нападений на граждан", — утверждает начальник следственного отдела.

Первый заместитель генпрокурора ЛНР Сергей Горенко добавил, что в ходе совместных мероприятий с министерством госбезопасности и МВД выявлено и задокументировано более 25 эпизодов преступной деятельности данной группы. "Указанные лица обвиняются в таких преступлениях, как диверсии на территории ЛНР, разбойные нападения, кражи, причастность к незаконному обороту наркотиков и взрывчатых веществ, а также совершении убийства двух человек", — заявил Горенко на брифинге.

Он уточнил, что на данный момент шестеро задержанных из 12 подозреваемых находятся под стражей. Расследование уголовного дела ведется под особым контролем главы ЛНР Игоря Плотницкого и силовых структур.