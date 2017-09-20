Позиция Киева затягивает обмен пленными в Донбассе, заявили в ДНР

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (389)

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Позиция Киева и попытки делить пленных в Донбассе на категории затягивают процесс обмена, сообщила Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Дениса Пушилина.

Ранее представитель властей Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук заявил, что Киев предложил расширить список по обмену пленными в Донбассе по формуле "88 на 313", вместо предложенного ранее "87 на 309".

"Подгруппа по гуманитарным вопросам продолжает работу над подготовкой обмена пленными по формуле "всех на всех". К сожалению, украинская сторона не изменяет своей позиции разделения списков заключенных на категории подлежащих и не подлежащих, по мнению Украины, к обмену, чем в значительной мере затягивает переговорный процесс", — написала Талакина на своей странице в Facebook.