Депутат Госдумы пригласил Фримена в Россию

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР) пригласил в Россию американского актера Моргана Фримена, чтобы тот лично убедился в абсурдности своих слов.

Как ранее сообщили СМИ, Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

"Хотел бы надеяться, что заявление голливудского актера Моргана Фримена о России — его искреннее заблуждение, а не очередная оплаченная кинороль. Если это заблуждение, а не заказной фарс, то Моргану Фримену имеет смысл приехать в Россию и лично убедиться в абсурдности того, что он наговорил о нас. Уверен, его поездка изменит представление Фримена о России и наших отношениях с миром. Если ему потребуется совет или помощь в организации поездки по России, готов помочь, мои контакты есть в публичном доступе", — заявил Железняк РИА Новости.

Депутат также отметил, что подобные обвинения в адрес России "уже не новость" и "выглядят они довольно заезжено", более того, они по обыкновению не содержат никаких фактов.

"Задействованный в ролике известный американский артист, которого в мире знают как мастера перевоплощений, профессионально справился с задачей. При этом очевидно, что Фримен не знаком с истинным положением дел и просто стал приманкой для очередных фейковых новостей про несуществующую "российскую угрозу", — отметил политик.

По предположению парламентария, главная задача этого ролика – "всколыхнуть новую волну давления на действующего президента США Дональда Трампа". "Антитрамповские настроения в американском обществе, в том числе в актерской и журналистской среде, очень сильны. Таким образом американские элиты, которые не могут смириться с персоной Трампа в качестве президента, продолжают свой демарш и будут придумывать для этого все новые нелепые поводы, не имеющие никакого отношения к действительности", — подытожил Железняк.