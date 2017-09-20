Врач раскрыл секрет похудения Берлускони

РИМ, 20 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший итальянский лидер Сильвио Берлускони, на днях вновь заявивший о своих премьерских амбициях, занялся собой и следует строгой диете, заявил личный врач политика Альберто Дзангрилло.

На прошедшем в минувшие выходные съезде своей партии "Вперёд, Италия" 80-летний политик объявил о желании возглавить ее на выборах, проведение которых запланировано на весну следующего года. В преддверии официального старта избирательной кампании Берлускони предстал перед соратниками и журналистом заметно похудевшим и посвежевшим.

Дзангрилло в интервью газете Il Сorriere della Sera заявил, что форму политическому ветерану, год назад перенесшему операцию на сердце, удалось вернуть благодаря строгой диете, плаванию и долгим прогулкам.

По словам врача, в программу по-настоящему "предсезонной" подготовки экс-премьера Италии входят "пять километров пешей прогулки в день, час в бассейне, целенаправленные тренировки в зале и сбалансированная диета из белого мяса, овощей и яблок" без сладкого и углеводов.

Лемме также опроверг заявления известного диетолога Альберто Лемме, который во вторник заявил, что Берлускони похудел на 10 килограммов за месяц благодаря "эликсиру молодости" из 400 грамм пасты из красного перца и чеснока в день.

"Не хотелось бы опускаться так низко, но я должен категорически опровергнуть невероятную чепуху доктора Лемме", — написал Дзангрилло в своем аккаунте в Facebook. Лишенными основания слова Лемме назвали и в руководстве "Вперёд, Италия". К тому же известно, что чеснок Берлускони просто ненавидит.

По словам его врача, по утрам политик занимается по прогрессивной программе тренировок, после чего идет в бассейн, занимаясь там поочередно плаванием и упражнениями в воде для возвращения мышечного тонуса. Днем он работает, а вечером — впервые и по совету Дзангрилло — ложится спать до полуночи.