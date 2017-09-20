Ассанж раскритиковал американские СМИ за игнорирование материалов о России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Игнорирование американской прессой материалов WikiLeaks о предполагаемом сотрудничестве российской компании с ФСБ и МВД в разработке технологий слежения показывает, что американские СМИ придерживаются выборочного подхода к "демонизации России", а сама "демонизация" является "методом, используемым в других целях", считает основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Сайт WikiLeaks во вторник начал публиковать документы, в которых идет речь о предполагаемом сотрудничестве российской компании "PETER-SERVICE" с ФСБ и МВД в разработке технологий слежения. В общей WikiLeaks опубликовал сложности 209 документов компании "PETER-SERVICE" с 2007 по 2015 год. Серия публикаций получила название "Spy Files Russia". В публикации Wikileaks сообщалось, что "PETER-SERVICE" является "уникальным агентом слежения", поскольку предоставляет доступ к данным российских абонентов мобильных операторов, которые передают ей "ценные метаданные, включая записи телефонных разговоров и аудиосообщений, идентификаторы устройств (IMEI, MAC-адреса), сетевые идентификаторы (IP-адреса), информацию о вышках сотовой связи и многое другое".

"Поразительно, что ведущие французские, немецкие и другие СМИ сделали обзоры документов Spy Files Russia, и только американская пресса "не вписалась в нарратив" редакционных комментариев", — написал Ассанж в своем Twitter

"Кто-то может наивно полагать, что документы Spy Files Russia содержат колоссальные данные, обосновывающие демонизацию России, однако, кажется, демонизация России – это просто метод, используемый в других целях", — добавил он.