В Доминике жертвами урагана "Мария" стали семь человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Мария" в Доминике, сообщает новостной портал Skn News со ссылкой на советника премьера страны.

В опубликованном заявлении советника премьер-министра Рузвельта Скеррита Хартли Хенри говорится, что Доминика "поражена": на территории страны "отсутствует вода и электричество". По словам Хенри, разрушены многие жилые дома и административные здания, урон также нанесен главному госпиталю.

"Сложно определить число погибших, на данный момент подтверждена гибель семи человек", — заявил советник премьера.

Ранее сообщалось, что ослабший до четвертой категории ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико. Максимальная скорость ветра составляет около 182 километров в час. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час.