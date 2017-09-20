В Доминике жертвами урагана "Мария" стали семь человек

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Мария" в Доминике, сообщает новостной портал Skn News со ссылкой на советника премьера страны.
"Сложно определить число погибших, на данный момент подтверждена гибель семи человек", — заявил советник премьера.
Ранее сообщалось, что ослабший до четвертой категории ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико. Максимальная скорость ветра составляет около 182 километров в час. Ураган движется на северо-запад со скоростью более 17 километров в час.