Германия выплатит Турции 80 млн евро по соглашению о миграции, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Правительство ФРГ намерено в октябре выплатить Турции еще 78,7 миллиона евро в рамках соглашения по миграции, сообщает таблоид Bild со ссылкой на ответ правительства на парламентский запрос "Зеленых".
Отмечается, что таким образом сумма немецких выплат Анкаре по этому соглашению возрастет до 314,6 миллиона евро. Всего Евросоюз должен выплатить Турции 3 миллиарда евро. Общая сумма выплат Германии по договоренности должна составить 427,5 миллионов евро.
Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии. В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз, в свою очередь, обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.