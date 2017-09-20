Слуцкий назвал заявление Фримена очередным трюком антитрамповских кругов

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "очередным трюком антитрамповских кругов" призыв американского актера Моргана Фримена рассказать о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы США.

Как ранее сообщили СМИ, Фримен снялся в политическом видео, в котором призвал президента США Дональда Трампа рассказать о якобы вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году.

"Очередной трюк антитрамповских кругов", — заявил Слуцкий РИА Новости.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.