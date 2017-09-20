Жириновский предложил коммунистам тотализатор на итоги выборов в Германии

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель на предстоящих выборах наберет 36% голосов, предложив коммунистам устроить "казино".

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. По итогам выборов в немецкий парламент будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.

"Вот сейчас в воскресенье Ангела Меркель получит 36%. А, коммунисты, сколько ставите? Давайте казино, сколько? Не могут, назовите цифру… Если будет 36, я прошу надбавку к зарплате, потому что я точно укажу", — заявил Жириновский в ходе пленарного заседания нижней палаты парламента в среду.

"Почему я говорю, что 36%? Потому что молодцы немцы, никогда ни одна партия у них 40% не получит", — добавил он.