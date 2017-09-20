В Вильнюсе из института онкологии украли оборудование на 300 тысяч евро

ВИЛЬНЮС, 20 сен — РИА Новости. Неизвестные унесли из национального института рака в Вильнюсе медицинское оборудование на сумму 300 тысяч евро, сообщила в среду пресс-служба полиции столицы Литвы.

"Ночью со вторника на среду в период с полуночи до 04.30 (совпадает с мск) в Вильнюсе был обокраден национальный институт рака. Дверь кабинета на втором этаже института была взломана, исчезла дорогостоящая медицинская аппаратура", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сумма ущерба составляет 300 тысяч евро. Полиция проводит расследование инцидента.