В Швеции на учениях Northern Coasts погиб еще один моряк

СТОКГОЛЬМ, 20 сен — РИА Новости, Людмила Божко. Моряк из Дании скончался во время международных учений Northern Coasts, проходящих в Балтийском море с 8 сентября и хозяйкой которых в этом году является Швеция; это второй случай со смертельным исходом на этих учениях, сообщает пресс-служба ведомства Вооруженных сил Швеции.

"Во второй половине дня в понедельник произошел несчастный случай на датском военном корабле Absalon. Спустя некоторое время после этого поступило сообщение, что, к сожалению, скончался, один человек", — говорится в сообщении для прессы.

Датские власти проинформировали о произошедшем родных погибшего, выразило свои соболезнования и шведское военно-морское руководство.

Как поясняет Радио Швеции SR, датский моряк получил сильную травму головы, которая оказалась зажатой в люке. Другие подробности инцидента не приводятся. Судовому врачу не удалось спасти военнослужащего.

Гибель датчанина стала вторым за короткий период случаем со смертельным исходом во время учений. Девятого сентября стало известно о гибели моряка из Польши, который оказался за бортом своего судна.

Международные учения Northern Coasts проходят с 8 по 21 сентября. Они организуются с 2007 года по инициативе Германии. В этом году среди участников учений есть военнослужащие из Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Дании, Бельгии, Нидерландов, Канады, Германии, а также подразделение НАТО.