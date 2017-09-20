Папа Римский призвал молиться за жертв и пострадавших в Мексике

РИМ, 20 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил солидарность с населением Мексики, пережившей "ужасное землетрясение", предложив молиться за его жертв и всех, кто помогает пострадавшим.

"Вчерашнее ужасное землетрясение разорило Мексику, приведя к разрушениям и многочисленным жертвам. В эту минуту боли я хочу выразить свою близость и помолиться за весь любимый мной мексиканский народ", — сказал понтифик в среду в ходе традиционной аудиенции на площади Святого Петра.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Мексике во вторник. Подземные толчки зафиксированы в 18.14 по времени UTC (21.14 мск). Мощные толчки землетрясения на юге Мексики ощущались в Мехико. По последним данным, число жертв землетрясения составило 216 человек.

"Давайте все вместе вознесем молитвы к Богу, чтобы он мог принять у своей груди тех, кто потерял жизнь, и утешил раненых, их семьи и всех пострадавших, давайте помолимся за спасателей и всех тех, кто оказывает помощь пострадавшим", — сказал папа Франциск.