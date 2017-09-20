Украина планирует создать в Донбассе новое региональное управление

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время поездки в Донбасс анонсировал создание нового регионального управления в Краматорске, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе поездки Цигикал оценил организацию службы на участке ответственности Краматорского пограничного отряда, на КПП "Майорское" проверил службу пограничников на линии разграничения, проинспектировал их места несения службы на контрольных постах первого рубежа, а также пообщался с людьми, пересекающими линию соприкосновения.

Как сообщили в ведомстве, в частности, группа администрации погранслужбы изучает возможность развертывания на базе военного отделения "Краматорск" регионального управления.

"Это позволило бы повысить эффективность деятельности наших подразделений в зоне АТО и уровень взаимодействия с вооруженными силами Украины и другими правоохранительными органами", — сказал Цигикал.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.