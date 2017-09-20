Украина планирует создать в Донбассе новое региональное управление

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал во время поездки в Донбасс анонсировал создание нового регионального управления в Краматорске, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Как сообщили в ведомстве, в частности, группа администрации погранслужбы изучает возможность развертывания на базе военного отделения "Краматорск" регионального управления.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.