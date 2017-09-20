В Кремле заявили, что Россия выступает за территориальную целостность Ирака

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность государств региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана.
Он отметил, что не хотел бы комментировать в настоящее время вопрос признания или непризнания будущего результата плебисцита.
"Позиция России в пользу территориальной целостности государств региона", — подчеркнул Песков.
Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.
Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.