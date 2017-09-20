В Кремле заявили, что Россия выступает за территориальную целостность Ирака

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Россия выступает за территориальную целостность государств региона, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ответ на просьбу прокомментировать предстоящий референдум о независимости Иракского Курдистана.

Он отметил, что не хотел бы комментировать в настоящее время вопрос признания или непризнания будущего результата плебисцита.

"Позиция России в пользу территориальной целостности государств региона", — подчеркнул Песков.

Власти автономного Иракского Курдистана назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным, против его проведения проголосовал парламент.

На этой неделе представители США, Франции, Германии и ООН на встрече с главой Иракского Курдистана Масудом Барзани предложили перенести референдум. Тот заявил, что референдум состоится в назначенный срок, если ему не предложат альтернативы. Барзани 14 сентября сообщил, что получил такую альтернативу от ряда стран Запада, но Высшая комиссия по проведению референдума о независимости позднее отвергла предложение.

Курдский референдум ранее подвергся критике со стороны многих стран региона, включая Ирак, Иран и Турцию. Против него выступила также Лига арабских государств.