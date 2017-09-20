Мэй потребует от интернет-компаний принять меры по борьбе с экстремизмом

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет крупные интернет-компании, в том числе, Google, Facebook и Twitter принять дополнительные жесткие меры по борьбе с экстремизмом в интернете, в том числе, удалять материалы экстремистского характера в течение двух часов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с полным текстом речи, с которой Мэй выступит в среду на заседании, посвященном борьбе с терроризмом в интернете, на полях Генассамблеи ООН.
"Террористические группировки знают, что ссылки на их пропагандистские материалы удаляются сейчас быстрей, и уделяют больше внимания быстрому распространению информации, чтобы оставаться впереди. Поэтому индустрия должна предпринять дополнительные меры и ускорить реагирование, автоматизируя поиск и удаление экстремистских материалов в интернете и разрабатывая технологические решения, которые не позволят публикацию таких материалов изначально", — говорится в распространенных канцелярией премьера фрагментах текста речи Мэй.
В настоящее время на удаление экстремистских материалов уходит порядка 36 часов.
Петреус, назвав онлайн-экстремизм "опухолью, разъедающей общество", отметил, что ни правительства, ни интернет-компании не предпринимают достаточных усилий для борьбы с распространением информации экстремистского характера в интернете. "Очевидно, что наши усилия по борьбе с экстремизмом в интернете неадекватны. Фактически, я не думаю, что мы выступили с какими-то "большими идеями", необходимыми для решения проблемы", — подчеркнул экс-глава ЦРУ.