Мэй потребует от интернет-компаний принять меры по борьбе с экстремизмом

ЛОНДОН, 20 сен – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призовет крупные интернет-компании, в том числе, Google, Facebook и Twitter принять дополнительные жесткие меры по борьбе с экстремизмом в интернете, в том числе, удалять материалы экстремистского характера в течение двух часов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с полным текстом речи, с которой Мэй выступит в среду на заседании, посвященном борьбе с терроризмом в интернете, на полях Генассамблеи ООН.

По информации источника, в противном случае премьер пригрозит компаниям большими штрафами.

"Террористические группировки знают, что ссылки на их пропагандистские материалы удаляются сейчас быстрей, и уделяют больше внимания быстрому распространению информации, чтобы оставаться впереди. Поэтому индустрия должна предпринять дополнительные меры и ускорить реагирование, автоматизируя поиск и удаление экстремистских материалов в интернете и разрабатывая технологические решения, которые не позволят публикацию таких материалов изначально", — говорится в распространенных канцелярией премьера фрагментах текста речи Мэй.

"Нам нужны фундаментальные изменения в масштабе и природе нашей реакции, как от индустрии, так и от правительств, чтобы мы могли принимать адекватные меры в ответ на развивающуюся стратегию террористов. Я призываю остальных присоединиться к Великобритании, Франции и Италии и поддержать этот подход. Эта глобальная проблема, выходящая за рамки национальных интересов", — отметит премьер.

В настоящее время на удаление экстремистских материалов уходит порядка 36 часов.

Борьбу с экстремизмом в интернете Мэй уже давно поставила одной из главных своих задач. За последние полгода в Великобритании произошли пять терактов. В июне премьер пообещала, что британские власти будут бороться с экстремизмом с новой силой, в том числе, добиваться заключения международного соглашения о противодействии распространению экстремистской информации в интернете, а также с помощью ужесточения мер внутри страны.

В предисловии к опубликованному накануне докладу влиятельного британского исследовательского центра Policy Exchange экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус отметил, что последний теракт, произошедший в лондонском метро в минувшую пятницу, является напоминанием об угрозе онлайн-экстремизма: использованное взрывное устройство можно было собрать, пользуясь инструкциями в интернете.

Петреус, назвав онлайн-экстремизм "опухолью, разъедающей общество", отметил, что ни правительства, ни интернет-компании не предпринимают достаточных усилий для борьбы с распространением информации экстремистского характера в интернете. "Очевидно, что наши усилия по борьбе с экстремизмом в интернете неадекватны. Фактически, я не думаю, что мы выступили с какими-то "большими идеями", необходимыми для решения проблемы", — подчеркнул экс-глава ЦРУ.