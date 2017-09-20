ЕСПЧ принял к рассмотрению иск матери убитого в Киеве журналиста Бузины

КИЕВ, 20 сен — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению иск против Украины матери погибшего в Киеве журналиста Олеся Бузины, сообщил в среду ее адвокат Ренат Кузьмин.

В августе мать украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в столице Украины в апреле 2015 года, подала иск в ЕСПЧ. Тогда Кузьмин пояснял, что "издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной" вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина.

"Для всех сомневающихся в необходимости бороться за восстановление нарушенного права сообщаю, Европейский суд по правам человека принял к производству дело Бузины и рассмотрит его при первой возможности. Я обязательно проинформирую о результатах ", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Ранее прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного дела об убийстве Бузины. По информации ведомства, следствие вручило подозреваемым в убийстве Андрею Медведько и Денису Полищуку и их адвокатам уведомления о завершении досудебного расследования, им предоставлен доступ для ознакомления с материалами. После того, как стороны закончат знакомиться с материалами досудебного расследования, обвинительный акт передадут на рассмотрение в суд.

Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Через два месяца после убийства глава МВД Украины Арсен Аваков сделал громкое заявление о раскрытии дела. По его словам, силовики в ходе проведения спецоперации задержали двух исполнителей убийства — Медведько и Полищука. Оба задержанных были бойцами националистических батальонов и принимали участие в военной операции в Донбассе. Подозреваемые длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.