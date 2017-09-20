Речь Трампа с трибуны ООН не вяжется со стремлением к миру, считает депутат

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа с трибуны ООН не демонстрируют стремления Вашингтона к миру и сотрудничеству на равноправной основе с другими странами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).

Ранее американский президент Дональд Трамп, выступая с трибуны ООН, заявил, что США не останется ничего другого, кроме как уничтожить КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам.

"Трамп не смог реализовать позитивный потенциал начала своего президентства на международной арене. Грозить с трибуны Организации Объединённых Наций уничтожением суверенного государства, каковым, несмотря на все особенности, является Северная Корея, — шаг безответственный и неконструктивный", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик также отметил, что Трамп "не отказался и от присущего американским лидерам менторского тона". По мнению Железняка, речь президента США "никак не вяжется со стремлением к миру и сотрудничеству на равноправной основе".

"Достичь мира, о котором в своей речи говорил глава Вашингтона, путём угроз и поставок оружия деструктивным режимам, к которым, безусловно, относится нынешняя Украина, путь к апокалипсису, а не цивилизованному и безопасному развитию",- подчеркнул парламентарий.