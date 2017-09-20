Речь Трампа с трибуны ООН не вяжется со стремлением к миру, считает депутат

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа с трибуны ООН не демонстрируют стремления Вашингтона к миру и сотрудничеству на равноправной основе с другими странами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк (ЕР).
"Трамп не смог реализовать позитивный потенциал начала своего президентства на международной арене. Грозить с трибуны Организации Объединённых Наций уничтожением суверенного государства, каковым, несмотря на все особенности, является Северная Корея, — шаг безответственный и неконструктивный", — цитирует Железняка его пресс-служба.
Политик также отметил, что Трамп "не отказался и от присущего американским лидерам менторского тона". По мнению Железняка, речь президента США "никак не вяжется со стремлением к миру и сотрудничеству на равноправной основе".
"Достичь мира, о котором в своей речи говорил глава Вашингтона, путём угроз и поставок оружия деструктивным режимам, к которым, безусловно, относится нынешняя Украина, путь к апокалипсису, а не цивилизованному и безопасному развитию",- подчеркнул парламентарий.