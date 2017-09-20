Личный юрист Трампа Коэн выступит на открытом заседании в Сенате 25 октября

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Личный юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн согласился выступить в ходе открытого заседания комитета по разведке сената США, которое запланировано на 25 октября, сообщает газета Washington Post.

Ранее комитет по разведке сената США отменил слушания, запланированные на вторник, в ходе которых Коэн должен был дать показания. Это произошло после того, как Коэн опубликовал заявление, с которым собирался выступить в сенате. В документе он отрицает свою причастность к так называемому "вмешательству РФ" в американские выборы 2016 года.

В комитете не одобрили действия Коэна и приняли решение заслушать личного адвоката Трампа в ходе открытого заседания.

"Мы прибудем на добровольное интервью в любое время, и мы хотим добровольно сотрудничать как с комитетом палаты представителей, так и со всеми остальными участниками расследования", — цитирует издание заявление адвоката Коэна Стива Раяна.

В конце августа газета New York Times сообщила, что Коэн предоставил конгрессу США подробные объяснения по каждому пункту обвинения о якобы имевшихся у него связях с российскими властями.