Франция изучает возможные последствия новых санкций США против России

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Франция вместе с партнерами по G7 и ЕС изучает возможные последствия подписанного президентом США Дональдом Трампом закона, предполагающего расширение экономических санкций против России, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.

Этот закон, в частности, сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США.

Посол отметила, что хотя эти санкции были объявлены в рамках двусторонних отношений России и США, они "имеют последствия для европейских, в том числе французских, предприятий, так как санкции носят экстерриториальный характер".

"В настоящее время мы внимательно изучаем этот вопрос вместе с нашими коллегами из G7 и ЕС, чтобы защитить интересы европейских и, в том числе, французских компаний", — сказала Берманн.

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