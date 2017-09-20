МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. НАТО является "абсолютно прозрачной и предсказуемой" организацией, и в Париже ожидают, что Россия будет придерживаться аналогичных принципов, заявила в интервью РИА Новости посол Франции в Москве Сильви Берманн.
Она подчеркнула, что Франция "внимательно следит за проведением этих учений".
Ранее ряд стран, в том числе Украина, Польша и Прибалтийские республики, заявляли о своей обеспокоенности из-за учений. При этом заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин заявлял, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа. Он также назвал не имеющими ничего общего с реальностью версии о том, что на учениях готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины.