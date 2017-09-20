Трамп потребовал от Катара применить меры против финансирования терроризма

ВАШИНГТОН, 20 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп на встрече с катарским эмиром Тамимом Аль Тани потребовал, чтобы Катар предпринял дополнительные шаги по борьбе с финансированием терроризма, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Белого дома.

"Президент признал, что Катар добился прогресса в реализации двустороннего меморандума о взаимопонимании США и Катара по сотрудничеству против терроризма, и подчеркнул, что необходимо предпринять дополнительные шаги, чтобы соответствовать обязательствам саммита (арабских стран и США) в Эр-Рияде, чтобы отрезать финансирование для террористов, дискредитировать экстремистскую идеологию и разгромить террористические группировки", — говорится в заявлении.

Также обсуждался конфликт Катара с рядом других арабских стран и "восстановление единства в регионе между партнерами США", сообщил Белый дом. Кроме того, лидеры обсуждали взаимные инвестиции и двустороннее сотрудничество.