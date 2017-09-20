Защита осужденного в США Селезнева потребует перевести его в другую тюрьму

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Игорь Литвак, адвокат россиянина Романа Селезнева, осужденного весной в США на 27 лет лишения свободы за кибермошенничество, заявил о намерении добиваться его перевода в тюрьму с более приемлемыми условиями содержания.

"Мы подадим ходатайство в Федеральное бюро тюрем, прокуратуру и судье. Роману нужна тюрьма, в которой ему обеспечат необходимое медицинское обслуживание. С прокуратурой мы предварительно уже договорились по этому вопросу", — заявил Литвак газете "Известия".

Он отметил, что последнее слово будет за Федеральным бюро тюрем. Ранее защита Селезнева сообщала, что он болен гепатитом В, а также страдает от последствий черепно-мозговой травмы, полученной во время теракта в Марокко в 2011 году. По этим причинам россиянину требуется специальное медицинское обслуживание.

Как заявил адвокат Селезнева, пенитенциарное учреждение в Атланте, где сейчас находится его подзащитный, считается одним из худших в США.

"С этой тюрьмой связаны скандалы по обороту наркотиков и оружия. По моим сведениям, недавно там был убит один из заключенных, после чего администрация ввела временный запрет на выход из камер. В этот момент Роману перестали выдавать необходимые лекарства", — рассказал Литвак, выразив надежду на содействие со стороны российского посольства.

Селезнев был признан присяжными в штате Вашингтон виновным по пяти статьям и 38 преступным эпизодам в августе 2016 года и приговорен в апреле к 27 годам тюрьмы — это беспрецедентно высокий срок по подобным обвинениям в США.

Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти 3 миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.