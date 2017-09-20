ТАЛЛИН, 20 сен — РИА Новости, Николай Адашкевич. Эстония надеется стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заявила президент республики Керсти Кальюлайд, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

"Эстонцы надеются на то, что выдвижение впервые в истории нашей кандидатуры на место непостоянного члена Совета Безопасности ОН в 2020-2021 годах увенчается успехом", — сказала Кальюлайд.

Президент напомнила, что Эстония обрела независимость 26 лет назад и уже в течение 22 лет участвует в миротворческой деятельности ООН, помогая другим странам. "В качестве малой страны мы заботимся о всех тех, кто уязвим, в качестве цифрового общества мы являемся историей надежды, историей быстрого преобразования. Из бедной страны, восстанавливающейся после оккупации, Эстония стала страной, способной обеспечить своих граждан и вносить вклад в международное сотрудничество", — подчеркнула Кальюлайд.

Эстония является членом ООН с 1991 года и хочет стать непостоянным членом СБ ООН в 2020-2021 годах; это предоставит стране возможность играть большую роль в решении важных вопросов безопасности. Выборы пройдут в 2019 году. В состав СБ ООН входят 15 государств-членов — пять постоянных (США, Китай, Россия, Великобритания, Франция) и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять каждый год. У каждого постоянного члена СБ ООН есть право вето.