СМИ рассказали, чем Трамп оплатит услуги адвокатов по "российскому делу"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп использует средства своего штаба по переизбранию и национального комитета Республиканской партии для оплаты услуг адвокатов по "российскому делу", передает агентство Рейтер со ссылкой на двух людей, знакомых с ситуацией.

Как передает агентство, Федеральная избирательная комиссия США позволяет использовать средств предвыборного штаба для оплаты адвокатов, который связаны с кандидатом или избранным политиком. По данным профильных экспертов, в предыдущих кампаниях такие средства использовались только для оплаты обычных расходов. Таким образом, Трамп может стать первым президентом США, который использует предвыборные средства для оплаты расходов в связи с расследованием.

По словам осведомленного источника агентства, первые выплаты, размеры которых пока не определены, уже осуществлены и данные о них будут опубликованы. Ожидается, что национальный комитет Республиканской партии обнародует расходы за август в среду, а штаб Трампа должен раскрыть информацию 15 октября, передает агентство.

Один из основных адвокатов Трампа Джон Дауд отказался от комментариев. Представитель республиканского комитета также отказался от комментариев и лишь сказал, что комитет оплатил судебные расходы, связанные с кампанией, но не связанные с Россией. По его словам, у республиканского комитета есть фонд правовой защиты, который использовался в основном для пересчета голосов в день выборов и других рядовых правовых вопросов.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.