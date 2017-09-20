Лавров встревожен заявлениями Трампа о непримиримости в отношении Ирана

ООН, 20 сен — РИА Новости. Москва встревожена заявлениями президента США Дональда Трампа о непримиримости в отношении Ирана, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Особо тревожит, что по Ирану США устами президента Трампа подтвердили непримиримую позицию, сильно критиковали Совместную программу действий, которая позволила разрулить иранскую ядерную проблему", — заявил Лавров журналистам.

Он отметил, что в среду на полях Генассамблеи ООН "состоится встреча министров "шестерки", которая вместе с иранцами разрабатывала этот Совместный всеобъемлющий план действий".

"Встреча будет посвящена тому, как выполняется СВПД. Мы будем ориентироваться на профессиональные оценки МАГАТЭ, генеральный директор которого уже не раз подтверждал, что Иран добросовестно выполняет все свои обязательства. Мы будем отстаивать этот документ, этот консенсус, который был с облегчением воспринят всем международным сообществом и реально укрепил, мы убеждены в этом, региональную стабильность", — заявил Лавров.